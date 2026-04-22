15:06, 22 апреля 2026

Охранники магазина заметили пожар в квартире россиянки и спасли целый подъезд

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: chekart / Shutterstock / Fotodom

Охранники магазина спасли женщину из горящей квартиры в Махачкале, после чего также вывели из здания ее соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, Мурад Магомедов и Мурад Шахбанов дежурили в магазине напротив, когда заметили огонь. Когда они проникли в полыхающее жилище, хозяйка квартиры уже была без сознания. Они вынесли ее на улицу, эвакуировав также и детей женщины.

Самостоятельно потушить огонь у них не вышло, поэтому мужчины оббежали соседей, разбудив их и попросив выйти на улицу. Однако добравшись на верхний этаж они обнаружили застрявшую в квартире семью. Закрывая лица мокрыми тряпками, спасители вывели и их.

«Мужчины не остановились даже после приезда пожарных — помогали, кому могли, дальше», — уточнили авторы канала.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли истощенную собаку, запертую на балконе многоэтажки. Самоед по кличке Ума оказался один на восьмом этаже без еды и воды.

