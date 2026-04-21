18:41, 21 апреля 2026

Истощенную cобаку спасли с балкона на восьмом этаже в Петербурге

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: 78.ru

В Петербурге спасли истощенную собаку, запертую на балконе многоэтажки. Самоед по кличке Ума оказался один на восьмом этаже без еды и воды, передает 78.ru.

Жильцы дома на Парашютной улице заподозрили неладное из-за громкого воя. По их словам, ночью собака почти не замолкала и будто звала на помощь. Утром соседи попытались проверить квартиру, но к двери питомец не подошел. Тогда они предположили, что животное заперто на балконе.

Чтобы хоть как-то помочь, люди с верхнего этажа спустили на веревке воду и корм. Окно оказалось открытым, и Ума сразу начала жадно пить.

Соседи утверждают, что подобное происходит не впервые. По их словам, собака регулярно остается одна на долгие часы. «Жалко собаку. Она постоянно сидит по 18-20 часов», — рассказала одна из жительниц дома. По их словам, хозяйка самоеда злоупотребляет алкоголем и периодически бросает собаку одну дома.

В итоге к спасению подключился промышленный альпинист. Он спустился к балкону с оборудованием и закрыл часть стекла картоном, чтобы защитить животное от солнца. При виде человека Ума оживилась и начала радостно вилять хвостом.

Позже собаку забрали волонтеры. Сейчас она находится на передержке. По факту случившегося подано заявление в полицию.

Ранее еле дышащего волка со сломанными лапами обнаружили на дороге в Карачаево-Черкесии — его переехала машина. Животное спасли два гида.

