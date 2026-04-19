Умирающего на дороге волка спасли гиды в российском регионе

Умирающего волка со сломанными лапами спасли двое гидов в Карачаево-Черкесии

Умирающего на дороге волка со сломанными лапами спасли двое гидов в Карачаево-Черкесии — животное переехала машина. Об этом сообщает SHOT в Telegram-канале.

Как рассказала порталу Марина, она ехала с коллегой за куличом накануне Пасхи по дороге из Архыза в станицу Зеленчукскую. Там они увидели волка, который из последних сил переползал дорогу. Его лапы были перебиты, а неподалеку лежал бампер.

Животное учуяло запах баранов, которые недалеко паслись, и бежало к стаду, но его сбила машина. По словам Марины, сперва хищник пытался скрыться и переплыть озеро, но не смог выбраться и в итоге доверился людям. Его вытащили из воды. Марина решила спасти волка, ей помог и фермер, на чье стадо хотел напасть волк: дал жилетку и веревку, так как очень переживал за волка.

Коллега Марины перевязал ему пасть, укутал и отнес в машину. Хищника привезли в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. Сейчас он идет на поправку, скоро его увезут на реабилитацию в Краснодар. У него сломаны две лапы, на лечение каждой необходимо 35 тысяч рублей. 2-летнего самца Марина с коллегой назвали Куличиком.

Ранее сообщалось, что в Германии госпитализировали пожилую женщину, которая стала первой жертвой нападения волка с 1998 года. Хищник вцепился в ее лицо около магазина IKEA.