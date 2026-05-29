06:40, 29 мая 2026Наука и техника

Маск прокомментировал взрыв ракеты Безоса

Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск прокомментировал взрыв во время испытаний двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn, принадлежащей компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Он выразил свое мнение в соцсети X.

Ранее появилось видео взрыва ракеты на стартовой площадке в ходе испытаний во Флориде. По данным компании, в ходе инцидента никто не пострадал.

Рассуждая о случившемся, Маск отметил сложность разработки ракет. «Очень неудачно. Ракеты — это сложно», — написал он. Миллиардер выразил надежду, что Blue Origin скоро оправится после происшествия.

В компании случившееся назвали аномалией. По словам самого Джефа Безоса, причину взрыва еще предстоит установить.

