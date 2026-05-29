Безос высказался о приведшей к взрыву его ракеты аномалии

Безос: Blue Origin работает над установлением причины взрыва тяжелой ракеты New Glenn

Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос высказался об аномалии, приведшей к взрыву во время испытаний двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn. Он написал в соцсети X, что причина инцидента пока не установлена.

«Слишком рано говорить, что послужило главной причиной, но мы уже работаем над тем, чтобы установить ее», — указал Безос.

Он также подтвердил, что в ходе взрыва ни один из работников Blue Origin не пострадал.

До этого компания Blue Origin сообщила в соцсети X, что во время тестирования ракеты «произошла аномалия».

Ранее появилось видео взрыва ракеты на стартовой площадке во Флориде.