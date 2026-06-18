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21:17, 18 июня 2026Мир

Финский политик жестко раскритиковал Каллас после ее слов о России

Политик Мема: Заявления Каллас о санкциях против России вызывают много вопросов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о санкциях против России и поддержке Украины вызывают много вопросов. К такому выводу пришел финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике», — выступил с жесткой критикой финский политик.

По словам эксперта, призывы Каллас к санкционному давлению на Москву, которые звучат одновременно с ее поддержкой атак ВСУ на территории РФ, являются немыслимыми.

Ранее сообщалось, что в Германии и других странах Европейского союза есть много политиков, которые мечтают отомстить России за свое поражение в 1945 году. Об этом заявила бывший депутат бундестага Севим Дагделен.

До этого журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. По мнению экспертов, Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас.

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