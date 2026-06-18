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06:15, 18 июня 2026Мир

В Германии припомнили резонансные слова Каллас о России

Экс-депутат Дагделен: В ЕС мечтают отомстить России за 1945 год
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В Германии и других странах Европейского союза (ЕС) есть много политиков, которые мечтают отомстить России за свое поражение в 1945 году. Об этом заявила бывший депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в блоге NachDenkSeiten.

Она припомнила резонансные слова главы евродипломатии Каи Каллас, заявлявшей, что было бы неплохо, если бы Россия «стала меньше». Политик также привела слова члена ХДС Родериха Кизеветтера, призывавшего Европу «работать над капитуляцией России».

«В заявлениях Каллас или Кизеветтера несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году. Это тон для очередной попытки захватить мировую власть», — сказала Дагделен, подчеркнув, что такие планы могут обернуться «еще более масштабным самоуничтожением».

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. «Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС», — говорится в материале.

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