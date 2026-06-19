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01:31, 19 июня 2026Ценности

Бывшая жена банкира Бородина полуголой снялась для обложки Vogue

Экс-жена банкира Бородина Корсакова в откровенном образе снялась для Vogue Czechoslovakia
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vogueczechoslovakia / @fernandogomezphoto

Бывшая жена экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина Татьяна Корсакова в откровенном образе попала на обложку журнала Vogue Czechoslovakia. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

Модель позировала для обложки топлес в юбке люксового бренда Alaïa. Она также снялась полуголой, прикрывая обнаженные части тела платьем с разрезами. Стилист съемки Александра Белоус в соцсетях рассказала, что Корсакову также запечатлели на пляже в нарядах Alberta Ferretti и Zimmermann.

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Автором съемки выступил фотограф Фернандо Гомез, а за макияж отвечала Алекс Ридер.

Ранее в июне Зои Кравиц без нижнего белья также попала на обложку Vogue. 37-летняя звезда «Дивергента» предстала перед камерой в темно-оранжевой юбке и кружевном прозрачном топе.

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