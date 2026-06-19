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02:02, 19 июня 2026Наука и техника

В Европе представили САУ с самым длинным стволом

В Европе представили САУ Loras с дальностью стрельбы 60 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Louisa Off / Reuters

Франко-германский холдинг KNDS представил перспективную самоходную артиллерийскую установку (САУ) Loras с самым длинным стволом среди современных систем этого класса. Об этом пишет Defense News.

Европейская установка состоит из артиллерийского модуля AGM немецкого подразделения KNDS на гусеничном шасси Boxer. Главным отличием САУ стал французский ствол длиной 58 калибров. Это орудие примерно на 12 процентов длиннее западных систем с длиной ствола 52 калибра. Новый ствол обеспечил увеличенную дальность стрельбы. «Цель состояла в том, чтобы иметь возможность преодолевать расстояние в 60 километров, используя обычные боеприпасы, а не активно-реактивные», — сказал представитель KNDS France Пьер Септфонс.

Разработку финансируют из средств холдинга. При этом, по словам Септфонса, производитель получил «некоторую помощь» от генеральной дирекции по вооружению Минобороны Франции. В холдинге заявляют, что удлиненный ствол обходится незначительно дороже изделия с длиной 52 калибра. Орудие может вести огонь боеприпасами, которые созданы для существующих систем, однако KNDS работает над линейкой новых боеприпасов для дальнобойной гаубицы.

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