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01:49, 19 июня 2026Россия

Таран БПЛА Hornet сняли на видео

Дрон-перехватчик «Елка» протаранил БПЛА Hornet, бой сняли на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Российский дрон-перехватчик «Елка» протаранил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hornet, бой сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Трушный».

На видео видно, как «Елка» врезается в БПЛА, после чего у Hornet отваливается фюзеляж, а само устройство падает вниз и взрывается.

«Был бы дрон перехватчик с БЧ (боевой частью) то все это хозяйство взорвалось бы в воздухе и на землю упали бы мелкие и относительно безобидные осколки», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России рассказали, что дроны-перехватчики самолетного типа «Сокол-И» успешно сбивают различные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая аппараты Hornet.

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