15:46, 15 марта 2026

Еще один стратегически важный пролив пригрозили перекрыть

Йеменские хуситы угрожают США перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Варвара Митина (редактор)

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) рассматривает возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива в случае принятия решения о вступлении в конфликт на стороне Ирана. Об этом заявил высокопоставленный военный командир Абед ат-Таур, пишет PressTV.

«Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление морской блокады против США и Израиля. Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, следующие в сторону американских территорий ... будут остановлены», — цитирует его слова агентство.

Ат-Таур также не исключил полного закрытия Баб-эль-Мандебского пролива для всех судов, направляющихся к побережью Израиля.

Ранее хуситы уже блокировали проход израильских и связанных с Израилем судов в Красном море в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение, так как через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию.

Иран уже перекрыл Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что пролив закрыт только для судов США и Израиля.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Стало известно о риске живущего в России отца главкома ВСУ остаться без лечения

    Полковник оценил силы «Азова» против ВС России в зоне СВО

    Российская лыжница стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

    Пушилин высказался о продвижении ВС России к Славянску

    Еще один стратегически важный пролив пригрозили перекрыть

    Миллер сообщил о сложностях для закачки газа в странах ЕС

    В России назвали Зеленского токсичной фигурой для Лондона и Вашингтона

    Киевский вокзал в Москве предложили переименовать

    Врач предупредила о таящейся в молоке скрытой угрозе

    Все новости
