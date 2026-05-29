14:11, 29 мая 2026Бывший СССР

На Украине заявили о выходе российских войск на последнюю линию обороны ВСУ

Жданов: Российские войска выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские войска выходят на последнюю линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

По его словам, украинские войска оказались в сложном положении на гуляйпольском направлении, где российские военные наступают на Доброполье. Эксперт подчеркнул, что там располагается последняя линия обороны, которую строили еще до 2014 года.

«Дальше поле и до самого Днепра. Так вот, там надо делать оборонительные рубежи», — сказал он.

Жданов добавил, что украинские войска также сталкиваются с опасностью на славянско-краматорском направлении из-за риска потери Константиновки. По его словам, это может стать очень важным событием для хода боевых действий, так как Вооруженные силы России выйдут к Дружковке.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Воздвиженку в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, бои за село вели подразделения группировки войск «Восток».

