Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

Mash Siberia: Рэпера Flo Rida угостят строганиной и пельменями в Новосибирске

В четверг, 7 мая, легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) даст концерт в Новосибирске. По данным Telegram-канала Mash Siberia, музыкант прилетит на частном самолете из Краснодара.

В городе знаменитость угостят сибирскими пельменями, строганиной и чаем с вареньем из шишек. Кроме того, планируется поход в баню.

Сразу после концерта рэпер улетит в Нью-Йорк. Там у него запланировано следующее выступление.

Концерт Flo Rida должен был состояться в «Сибирь-Арене» 14 марта, однако его перенесли на начало мая из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Рэпер подчеркнул, что любит фанатов из России, и пообещал устроить яркое шоу.