Популярный рэпер не смог выступить в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

Mash: Рэпер Flo Rida перенес тур по России из-за конфликта на Ближнем Востоке

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) объявил о переносе тура по городам России из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Решение исполнителя связано с вопросами безопасности и невозможностью вылета его команды, которая находится в Дубае. По данным Mash, организаторы предлагали музыканту частный перелет, однако он беспокоился, что самолет могут сбить.

Диллард заявил, что выступления, билеты на которые почти полностью раскуплены, будут перенесены. В Москве концерты пройдут 2 и 3 мая, в Краснодаре — 5 мая, в Новосибирске — 7 мая. В видеообращении рэпер подчеркнул, что любит фанатов из России, и пообещал устроить яркие шоу.

В декабре 2025 года Flo Rida анонсировал концерты в трех российских городах. 8 и 9 марта исполнитель хита Low должен был выступить в Москве, 11 марта — в Краснодаре, 14 марта — в Новосибирске.