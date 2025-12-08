Реклама

Культура
14:57, 8 декабря 2025Культура

Популярный американский рэпер выступит в России

Рэпер Flo Rida выступит в Москве, Краснодаре и Новосибирске в 2026 году
Ольга Коровина

Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) даст концерты в трех российских городах. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что выступления артиста запланированы на март 2026 года. Концерты в Москве на «ЦСКА Арене» состоятся 8 и 9 марта, в Краснодаре — 11 марта, а 14 марта Flo Rida выступит в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Известно, что шоу в Москве и Новосибирске состоятся на сцене с обзором 360 градусов.

Ранее в Москве выступил американский рэпер и бывший ведущий шоу «Тачка на прокачку» на MTV Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV). Известно, что что ради концерта в России он внес изменения в свой гастрольный тур по США. На выступлении артист представил фанатам треки из своего нового альбома.

