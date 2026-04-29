Российских боксеров допустили до международных соревнований без флага и гимна

Российских и белорусских боксеров допустили до международных соревнований без флага и гимна. Об этом сообщает сайт Всемирной боксерской организации (World Boxing).

Это решение было принято на последнем заседании организации в апреле 2026 года. Отмечается, что спортсменам предстоит пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям. Это правило не будет касаться боксеров в возрасте до 19 лет, но не обойдет стороной их тренеров и вспомогательный персонал.

World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Президентом организации является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. В марте 2026 года Россия стала членом World Boxing.

Ранее российского боксера Сергея Горохова признали чемпионом мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO). Он победил турка Эмирхана Калкана.