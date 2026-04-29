Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:20, 29 апреля 2026

Российских боксеров допустили до международных соревнований

Российских боксеров допустили до международных соревнований без флага и гимна
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российских и белорусских боксеров допустили до международных соревнований без флага и гимна. Об этом сообщает сайт Всемирной боксерской организации (World Boxing).

Это решение было принято на последнем заседании организации в апреле 2026 года. Отмечается, что спортсменам предстоит пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям. Это правило не будет касаться боксеров в возрасте до 19 лет, но не обойдет стороной их тренеров и вспомогательный персонал.

World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Президентом организации является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. В марте 2026 года Россия стала членом World Boxing.

Ранее российского боксера Сергея Горохова признали чемпионом мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO). Он победил турка Эмирхана Калкана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok