Стало известно о намерении шести стран создать альтернативную IBA федерацию

Inside the Games: шесть стран намерены создать альтернативную IBA федерацию

Стало известно о намерении шести стран создать организацию, альтернативную Международной федерации бокса (IBA). Об этом сообщает Inside the Games.

Новую ассоциацию назовут World Boxing. Инициатива основать ее принадлежит Великобритании и США. К ним присоединятся Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. «У нас есть различные источники финансирования. Есть пожертвования, членство, спонсорство, доходы и некоторые другие источники. Бюджет, который мы рассчитали на этот год, составляет 900 тысяч евро», — отметил исполняющий обязанности генерального секретаря World Boxing Саймон Тулсон.

1 марта IBA объявила, что завела дисциплинарное дело в отношении глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.