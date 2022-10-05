Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских спортсменов

Международная ассоциация бокса допустила российских спортсменов до соревнований

Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет директоров ассоциации проголосовал за допуск боксеров России и Беларуси к международным соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу. «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в заявлении организации.

24 сентября IBA приостановила членство Федерации бокса Украины (ФБУ) из-за вмешательства государства в работу организации. Отмечается, что решение будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями страны выборов президента ФБУ от 17 декабря 2021 года. В заявлении подчеркнуто, что санкции не коснутся украинских спортсменов, поэтому они смогут принимать участие в турнирах.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.