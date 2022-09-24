Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Киргизия
Сегодня
17:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Словения
Сегодня
19:00 (Мск)
Норвегия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 5-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Швеция
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 5-й тур
Чехия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 5-й тур
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 5-й тур
Спорт

Международная ассоциация бокса приостановила членство Украины

IBA приостановила членство Федерации бокса Украины из-за вмешательства страны в работу

Фото: unsplash

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство Федерации бокса Украины (ФБУ) из-за вмешательства государства в работу организации. Об этом сообщается на сайте организации.

В IBA заявили, что решение будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями страны выборов президента ФБУ от 17 декабря 2021 года. Они подчеркнули, что санкции не коснутся украинских спортсменов. В ассоциации пояснили, что боксеры смогут принять участие в соревнованиях под эгидой организации, так как IBA поддержит их финансово.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. 25 сентября в Ереване состоится внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосуют по вопросу необходимости проведения президентских выборов. Если они проголосуют «за», выборы пройдут немедленно. В ином случае действующий президент Кремлев останется на своем посту на четыре года.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
Президент Румынии рассказал о нежелании НАТО воевать с Россией
Украинские военные обстреляли Донецк снарядами НАТО
В Бельгии отключат блок АЭС
В России оценили «безобразный» макет БТР-80 из Германии
Международная ассоциация бокса приостановила членство Украины
Минобороны показало уничтожение штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ
В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки
Комбат «Востока» предупредил о возможном изменении линии фронта
Агроном назвал причины отказаться от посадки плодовых деревьев осенью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.