Международная ассоциация бокса приостановила членство Украины

IBA приостановила членство Федерации бокса Украины из-за вмешательства страны в работу

Международная ассоциация бокса (IBA) приостановила членство Федерации бокса Украины (ФБУ) из-за вмешательства государства в работу организации. Об этом сообщается на сайте организации.

В IBA заявили, что решение будет отменено при соблюдении условий автономии федерации и признания властями страны выборов президента ФБУ от 17 декабря 2021 года. Они подчеркнули, что санкции не коснутся украинских спортсменов. В ассоциации пояснили, что боксеры смогут принять участие в соревнованиях под эгидой организации, так как IBA поддержит их финансово.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. 25 сентября в Ереване состоится внеочередной конгресс IBA, на котором национальные федерации проголосуют по вопросу необходимости проведения президентских выборов. Если они проголосуют «за», выборы пройдут немедленно. В ином случае действующий президент Кремлев останется на своем посту на четыре года.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.