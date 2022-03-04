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Спорт

Российским боксерам запретили участвовать в международных соревнованиях

Международная ассоциация бокса запретила россиянам участвовать в международных турнирах

Фото: Shi Zhongyu / XinHua / Globallookpress

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Об этом сообщатся на сайте организации.

Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Беларуси. В тех случаях, когда это будет невозможно осуществить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие.

После этого международные федерации в различных видах спорта наложили санкции на отечественных спортсменов. В частности, Россия осталась без международных соревнований по футболу, волейболу, хоккею и легкой атлетике.

Дарья Коршунова
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