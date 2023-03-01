Международная ассоциация бокса завела дело против бойкотирующих ЧМ стран
Международная ассоциация бокса (IBA) завела дисциплинарное дело против глав нескольких национальных федераций. Об этом сообщается на официальном сайте IBA.
Отмечается, что разбирательство начнут в отношении стран, объявивших о бойкоте женского и мужского чемпионатов мира (ЧМ) по боксу 2023 года из-за допуска к турнирам российской и белорусской сборной. Дисциплинарное производство открыли в отношении глав боксерских национальных ассоциаций США, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.
Уточняется, что эти федерации нарушили нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса IBA, включая статью 24 «Подстрекательство к бойкоту соревнований». В число отказавшихся от соревнований государств входят также Канада, Великобритания, Польша, Швейцария, Норвегия и Украина.
5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.