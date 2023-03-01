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18:26, 1 марта 2023Спорт

Международная ассоциация бокса завела дело против бойкотирующих ЧМ стран

Международная ассоциация бокса завела дело против стран, бойкотирующих ЧМ из-за россиян

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Международная ассоциация бокса (IBA) завела дисциплинарное дело против глав нескольких национальных федераций. Об этом сообщается на официальном сайте IBA.

Отмечается, что разбирательство начнут в отношении стран, объявивших о бойкоте женского и мужского чемпионатов мира (ЧМ) по боксу 2023 года из-за допуска к турнирам российской и белорусской сборной. Дисциплинарное производство открыли в отношении глав боксерских национальных ассоциаций США, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

Уточняется, что эти федерации нарушили нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса IBA, включая статью 24 «Подстрекательство к бойкоту соревнований». В число отказавшихся от соревнований государств входят также Канада, Великобритания, Польша, Швейцария, Норвегия и Украина.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ксения Курашкина
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