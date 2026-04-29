13:20, 29 апреля 2026

Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

Сергея Горохова признали чемпионом мира после скандального боя с турком Калканом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

Российского боксера Сергея Горохова признали чемпионом мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) после скандального боя с турком Эмирханом Калканом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на UBO.

Бой за титул чемпиона мира между Гороховым и Калканом состоялся в турецком Трабзоне 27 апреля. Россиянин, победивший нокаутом, после поединка подошел поблагодарить команду соперника. Однако менеджер турецкого атлета толкнул Горохова — за россиянина вступился его тренер, и началась потасовка. В драке приняло участие большое количество людей. Некоторые из поднявшихся на ринг, в том числе тренер Горохова, были госпитализированы с травмами. Полиция Турции начала расследовать инцидент.

«UBO признает Горохова чемпионом мира. Бой был завершен, победитель объявлен. UBO также не может применить каких-либо санкций, поскольку местные организаторы имеют все необходимые полномочия. Горохов не являлся зачинщиком драки», — заявили в UBO.

36-летний Горохов к текущему моменту провел 29 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 16 побед (11 из них — нокаутом) и потерпел 11 поражений. Также он свел два боя к ничьей.

