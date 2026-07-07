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16:37, 7 июля 2026Из жизни

Глухой мальчик увлекся игрой, потерялся и нашел родных только спустя 35 лет

В Китае глухой мужчина воссоединился с родной семьей спустя 35 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: QQ.com / Sohu

Глухой житель Китая Лэй Цзэцин воссоединился с родной семьей спустя 35 лет благодаря интернету. Об этом пишет South China Morning Post.

В 1991 году Цзэцин, который тогда был ребенком, забрался с друзьями в поезд. Во время игры мальчик уснул и проснулся уже в другом месте — на железнодорожном вокзале Шэньчжэня. Он не умел разговаривать, поэтому не смог никому объяснить что с ним произошло, и вынужденно стал бездомным.

Цзэцина приютила незнакомая женщина и научила его писать. Через пять лет она переехала в другой город, мальчик остался в Шэньчжэне. О нем стал заботиться владелец местного ресторана Хун Цинсянь. Позднее он помог ему устроиться на работу.

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Цзэцин не оставлял попыток найти родных: публиковал информацию о себе в интернете, а однажды даже отправился в те места, которые были связаны с его детскими воспоминаниями. В конце концов мужчина случайно нашел в чате своего старшего брата — Лэя Цзэху. Он узнал его по привычке записывать свое имя задом наперед.

Цзэху и Цзэцин несколько раз созванивались по видеосвязи, сопоставляя общие воспоминания, а затем сделали ДНК-тест. Еще до получения результатов Цзэху приехал к младшему брату с отцом и сестрой. Через несколько часов после встречи семья получила официальное подтверждение их кровного родства. Родные Цзэцина поблагодарили семью Цинсяня за поддержку и помощь.

Ранее сообщалось, что житель США Кайл Адлер узнал, что его похитили в девятимесячном возрасте, и воссоединился с родной матерью. Он нашел ее через интернет.

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