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17:38, 20 февраля 2024Спорт

Загитова станет генеральным менеджером своей школы фигурного катания в Казани

Алина Загитова станет генеральным менеджером своей школы фигурного катания

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Об этом РИА Новости сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Загитова будет подбирать тренеров, курировать и ставить задачи. «Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы. У нее есть команда, ребята, которые компетентны», — отметил Леонов.

12 февраля Загитова анонсировала выход собственного шоу на YouTube. «"Постеры" будет называться. Додумывайте сами, что там будет», — отметила спортсменка.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019-го. Она сосредоточилась на участии в ледовых шоу, а также работе в проекте Первого канала «Ледниковый период».

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      Алексей Гусев
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