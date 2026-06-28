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10:31, 28 июня 2026Путешествия

Россиянка описала одну особенность Японии фразой «у нас сильно не хватает»

Алина Черненко

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и рассказала о трех местных особенностях, которых, на ее взгляд, не хватает на ее родине. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации обратила внимание на улыбчивость японцев и их желание помочь. «Я не говорю о тотальной улыбчивости — у нас это, скорее, будет очень неестественно и наигранно. Но улыбаться больше, искренне хотеть помочь, особенно в сфере обслуживания, — вот этого у нас сильно не хватает», — такими фразами описала это качество местных жителей россиянка.

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Соотечественницу также поразили японские бесплатные общественные туалеты, в которых есть несколько видов биде, три вида слива и кнопка включения музыки. «Да, тема прозаическая, но как же удобно и комфортно», — добавила блогерша.

Кроме того, ее внимание привлекли регулировщики, которые стоят не только на улицах и перекрестках, но и в любых местах большого скопления людей или машин: на выездах со стройки или паркинга, на вокзалах и станциях и даже у входов в популярные храмы.

«Это невероятно удобно! Показывают, куда идти или встать именно тебе, и таким образом все идут в нужном им направлении и не возникает неразберихи», — восхитилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала еду в Японии фразой «опыт оказался неудачным». По словам россиянки, все обеды во время поездки были «как попало» из-за того, что она заранее ничего не бронировала.

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