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13:30, 4 июля 2026Ценности

«Самая красивая девочка в мире» показала свадебные фото

Признанная самой красивой девочкой в мире модель Тилан Блондо показала свадебные фото
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @thylaneblondeau

Французская модель Тилан Блондо, которую в шесть лет признали самой красивой девочкой в мире, показала свадебные фото. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя манекенщица разместила серию кадров с супругом, 29-летним музыкантом Беном Атталя. На церемонию бракосочетания пара прибыла в винтажном Porsche 356 Speedster.

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В качестве свадебного платья Блондо выбрала белое изделие с кейпом бренда Eva Bouskila. При этом стилисты собрали ее волосы в гладкий пучок, украшенный белыми заколками. В свою очередь ее избранник надел темно-синий костюм и белую рубашку.

Блондо получила известность в пятилетнем возрасте, когда ее заметил модельный агент. В результате девочка смогла поучаствовать в рекламных кампаниях брендов Ralph Lauren, Massimo Dutti и Pull & Bear. Когда модели исполнилось семь, детское приложение журнала Vogue, Vogue Enfants, назвало «ее самой красивой девочкой в мире».

Ранее в июле сообщалось, что самая красивая девочка в мире выросла и вышла замуж в Париже.

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