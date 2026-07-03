Самая красивая девочка в мире выросла и вышла замуж в Париже

В Париже вышла замуж модель Тилан Блондо, прослывшая самой красивой девочкой в мире

Французская модель Тилан Блондо, которая в шесть лет прослыла самой красивой девочкой в мире, вышла замуж. Об этом сообщает издание The Tab.

Свадьба состоялась в Париже. Женихом был французский актер и диджей Бен Атталь — сын актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур и внук музыкантов Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

Тилан Блондо с трех лет участвовала в модельных показах, а настоящая слава пришла к ней в 2007 году, когда читателей журнала Vogue Enfants покорила ее фотография на обложке. Именно после этого ее назвали самой красивой девочкой в мире.

Фото: Archive / Penske Media via Getty Images

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Nina Ricci

Сейчас девушке 25 лет. Она продолжает успешную карьеру, сотрудничая с такими брендами, как Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss.

Ранее Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, рассказал о безумных фанатках. Мужчина заявил, что не мог встретиться с родными в тюрьме из-за влюбленных в него женщин.