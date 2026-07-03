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09:04, 3 июля 2026Из жизни

Самая красивая девочка в мире выросла и вышла замуж в Париже

В Париже вышла замуж модель Тилан Блондо, прослывшая самой красивой девочкой в мире
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @thylaneblondeau

Французская модель Тилан Блондо, которая в шесть лет прослыла самой красивой девочкой в мире, вышла замуж. Об этом сообщает издание The Tab.

Свадьба состоялась в Париже. Женихом был французский актер и диджей Бен Атталь — сын актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур и внук музыкантов Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

Тилан Блондо с трех лет участвовала в модельных показах, а настоящая слава пришла к ней в 2007 году, когда читателей журнала Vogue Enfants покорила ее фотография на обложке. Именно после этого ее назвали самой красивой девочкой в мире.

Фото: Archive / Penske Media via Getty Images

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Nina Ricci

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