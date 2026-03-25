20:57, 25 марта 2026

«Самый красивый преступник США» рассказал о безумных фанатках

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, не мог встретиться с родными в тюрьме из-за безумных фанаток. Об этом он рассказал в подкасте Inside True Crime.

Микса арестовали 2014 году за незаконное хранение оружия и приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы. После того как фотография мужчины была опубликована на странице отделения полиции в социальных сетях, тысячи женщин начали признаваться ему в любви. По словам Микса, который после выхода из тюрьмы сделал успешную карьеру в модельном бизнесе, он получал до 300 писем в день от поклонниц. «Мне присылали фотографии в обнаженном виде, делали денежные переводы. Кучу денег присылали», — поделился воспоминаниями американец.

При этом популярность быстро стала серьезной проблемой. Микс объяснил, что в калифорнийском округе Сакраменто, где он отбывал срок, очень строгие правила посещения заключенных. Ему было разрешено только два визита в неделю, однако это время постоянно бронировали влюбленные в него женщины, и он не мог встретиться с родственниками.

Ко мне приходили незнакомки, я им отказывал еще до того, как входил в комнату для посещений. Говорил: «Я не знаю, кто это!» Только видел их через стекло и сразу говорил: «Я не знаю, кто это!» А мне говорят: Ну, я все равно запишу это как визит. Можете отказаться, но я запишу, что визиты за неделю состоялись

Джереми Микс
Микс рассказал, что поклонницы умоляли о свидании. Некоторые приезжали с другого конца страны, чтобы увидеть его. «Я понимаю это и благодарен. Но моему сыну пять лет, и он не понимает, почему меня нет дома. Мне нужно увидеться с ним», — отвечал мужчина.

Будущий манекенщик и актер попал в тюрьму в 2014 году, будучи членом банды Crips — самого крупного преступного сообщества США. До этого он несколько раз оказывался за решеткой за различные преступления. По последнему делу он отсидел только половину срока и сразу же заключил контракт с модельным агентством. В 2020 году он начал сниматься в сериалах. В данный момент готовятся к выходу три проекта с его участием.

Ранее в Боливии арестовали уругвайского наркобарона Себастьяна Марсета и его подельников. Среди них была 22 летняя Татьяна Марсет Альба, восхитившая пользователей интернета своей красотой.

