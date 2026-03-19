Красивая преступница из банды наркобарона прославилась после ареста благодаря внешности

В Боливии арестовали 22-летнюю преступницу, ее красота впечатлила комментаторов

В Боливии арестовали уругвайского наркобарона Себастьяна Марсета и его подельников. Об этом сообщает El Pais.

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) выследило наркобарона в другой стране, где он скрывался с 2022 года. Полицейские ворвались в его дом, поймали пятерых человек и изъяли у них оружие. Среди арестованных выделялась гражданка Уругвая — 22-летняя Татьяна Марсет Альба.

Предполагается, что девушка приходится родственницей известному наркобарону и была важным членом его банды. После того как полиция Боливии опубликовала снимки арестованных, пользователи интернета стали писать о красоте Татьяны. По словам комментаторов, девушка поразила их тем, что улыбалась во время рейда. Некоторые стали пророчить Татьяне модельную карьеру.

Себастьян Марсет был одним из самых разыскиваемых наркодилеров. DEA предлагало за его поимку два миллиона долларов (162,8 миллиона рублей). В 2024 году полиции удалось арестовать его бывшую жену. Считается, что именно после этого Татьяна заняла важную роль в банде Себастьяна.

Мужчину экстрадировали в США, остальных арестованных пока судят в Боливии.

Ранее сообщалось, что в Гватемале 24-летнюю королеву красоты Дженнифер Динору Бачес Боланьос арестовали за причастность к наркобизнесу. После ареста девушки некоторые пользователи интернета стали писать, что она слишком красива для тюрьмы.

