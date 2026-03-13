Реклама

Из жизни
07:14, 13 марта 2026Из жизни

24-летнюю королеву красоты арестовали за наркоторговлю

Юлия Юткина
Кадр: Jam Press

В Гватемале 24-летнюю королеву красоты Дженнифер Динору Бачес Боланьос арестовали за причастность к наркобизнесу. Об этом сообщает Emisoras Unidas.

В первый раз Боланьос попала под арест в октябре 2025 года. Полиция ворвалась на вечеринку, где была девушка, и изъяла у гостей 10 пистолетов, пять винтовок и 393 пакета кокаина. Вместе с Боланьос были арестованы еще 14 человек. Тогда девушку обвинили в наркоторговле, однако после разбирательства отпустили на свободу.

Расследование продолжилось, и 15 декабря суд выдал ордер на арест Боланьос. Несколько месяцев ей удавалось скрываться, пока 4 марта ее не поймали на выходе из торгового центра.

Боланьос прославилась в 2023 году, после участия в конкурсах красоты Эскуинтла — муниципалитета, расположенного на юге Гватемалы. С тех пор ее прозвали Южной Барби.

После ареста девушки некоторые пользователи интернета стали писать, что она слишком красива для тюрьмы. Кто-то даже предложил заплатить за нее залог.

Ранее сообщалось, что в Австралии обладательницу титула «Мисс Ливан Австралия» 2016 года арестовали в составе банды наркоторговцев в Сиднее. Бывшую королеву красоты обвинили в пособничестве банде «Афганская группировка», входящей в криминальную семью Аламеддин.

