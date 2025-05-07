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11:16, 7 мая 2025Из жизни

Самая красивая девочка в мире выросла и изменилась. Вот как она выглядит в 24 года

Опубликованы фото Тилан Блондо, которую считали самой красивой девочкой в мире
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Французская модель Тилан Блондо, которую в шестилетнем возрасте прозвали «самой красивой девочкой в мире», сегодня выглядит совершенно иначе. Ее фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Карьера Блондо началась в трехлетнем возрасте благодаря случайной встрече. Агент легендарного модельера Жана-Поля Готье заметил ее на Елисейских полях и обратился к ее матери с предложением. Он хотел, чтобы девочка участвовала в модельном показе.

Мама сказала: «Нет, она не в агентстве, она не может этого сделать», Но Жан-Поль Готье настаивал: «Она должна быть там завтра». И мама решила: «Почему бы и нет?»

Тилан Блондомодель

На следующий день девочка шагала по подиуму.

Фото: Archive / Penske Media via Getty Images

Настоящая слава пришла к юной модели в 2007 году, когда ее фотография на обложке Vogue Enfants покорила читателей. Именно после этого ее прозвали «самой красивой девочкой в мире».

Взрослый дебют Блондо состоялся в феврале 2017 года на Неделе моды в Милане, где она представляла коллекцию Dolce & Gabbana. Позже девушка признавалась, что старалась дистанцироваться от образа «самой красивой девочки».

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Сегодня Блондо продолжает успешную карьеру, сотрудничая с такими брендами, как Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss. Девушка также является бренд-амбассадором L'Oréal и лицом парфюма от французского дизайнера Лолиты Лемпики. Недавно она запустила собственный бренд косметики и средств по уходу за волосами Enalyht.

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Nina Ricci

Фото: @thylaneblondeau

Фото: @thylaneblondeau

Помимо работы в модельном бизнесе, Блондо активно развивает присутствие в социальных сетях, где только в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на нее подписано 6,9 миллиона человек.

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