Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 7 мая 2025Из жизни

Опубликованы взрослые фотографии самой красивой девочки в мире

Опубликованы фото выросшей девочки из Франции, признанной самой красивой в мире
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Появились снимки выросшей девочки-модели, которую в шесть лет признали самой красивой в мире. Фотографии опубликованы в издании Daily Mail.

Тилан Блондо из Франции было всего три года, когда она стала моделью. Это произошло по стечению обстоятельств: агент легендарного модельера Жана-Поля Готье заметил ее в толпе на Елисейских полях и пригласил сниматься. В 2007 году ее фото на обложке журнала Vogue Enfants покорило читателей и принесло ей титул «самой красивой девочки в мире». Этот снимок стал началом модельной карьеры Блондо.

Фото: Fairchild Archive / Penske Media via Getty Images

Сейчас Блондо 24 года, и она сильно изменилась. Ее светлые волосы заметно потемнели и стали более прямыми. Девушка по-прежнему работает моделью и сотрудничает с крупными брендами, в том числе с Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss. Кроме модельной карьеры, у нее есть бизнес. Также она активно развивает аккаунты в соцсетях.

Фото: @thylaneblondeau

Блондо — дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри.

Материалы по теме:
«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно» От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
22 января 2021
«Я ненавидела, когда мне диктовали, что делать» Как первая арабская модель в истории покорила мир вопреки гневу отца
«Я ненавидела, когда мне диктовали, что делать»Как первая арабская модель в истории покорила мир вопреки гневу отца
8 декабря 2021

Ранее сообщалось, что 20-летняя Табита Беннетт вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия», как и ее мать в 1986 году. Они стали первым дуэтом матери и дочери, дошедшим до финала конкурса за всю его 97-летнюю историю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

    Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Трамп назвал глупое решение Запада в отношении России

    Популярный стример провалился сквозь потолок в своем доме

    В США рассказали о новой проблеме МБР Sentinel

    Сумма вменяемой генералу Кузнецову взятки выросла до 80 миллионов рублей

    Елена Летучая в трусах залезла на коня

    Индия заявила о готовности ответить на любые действия Пакистана

    В столице региона России после атаки ВСУ отменили занятия в школах, детсадах и вузах

    Популярная российская сеть магазинов займется продажей водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости