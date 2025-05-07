Опубликованы взрослые фотографии самой красивой девочки в мире

Опубликованы фото выросшей девочки из Франции, признанной самой красивой в мире

Появились снимки выросшей девочки-модели, которую в шесть лет признали самой красивой в мире. Фотографии опубликованы в издании Daily Mail.

Тилан Блондо из Франции было всего три года, когда она стала моделью. Это произошло по стечению обстоятельств: агент легендарного модельера Жана-Поля Готье заметил ее в толпе на Елисейских полях и пригласил сниматься. В 2007 году ее фото на обложке журнала Vogue Enfants покорило читателей и принесло ей титул «самой красивой девочки в мире». Этот снимок стал началом модельной карьеры Блондо.

Фото: Fairchild Archive / Penske Media via Getty Images

Сейчас Блондо 24 года, и она сильно изменилась. Ее светлые волосы заметно потемнели и стали более прямыми. Девушка по-прежнему работает моделью и сотрудничает с крупными брендами, в том числе с Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss. Кроме модельной карьеры, у нее есть бизнес. Также она активно развивает аккаунты в соцсетях.

Фото: @thylaneblondeau

Блондо — дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Табита Беннетт вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия», как и ее мать в 1986 году. Они стали первым дуэтом матери и дочери, дошедшим до финала конкурса за всю его 97-летнюю историю.

