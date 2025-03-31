Дочь одной из самых красивых женщин Англии вышла в финал национального конкурса красоты

Табита Беннетт вышла в финал «Мисс Англия» через 39 лет после своей матери

20-летняя Табита Беннетт вышла в финал конкурса красоты «Мисс Англия», как и ее мать в 1986 году. Об этом со ссылкой на информационное агентство SWNS пишет Daily Star.

В конце марта Табита выиграла конкурс красоты на уровне графства Ланкашир и получила место на национальном этапе. Таким образом она повторила судьбу своей матери по имени Вики, которая участвовала в «Мисс Англия» 39 лет назад. Тогда женщина вошла в топ-15 самых красивых девушек Англии. Табита надеется побить ее рекорд и попасть на «Мисс Мира».

Вики и Табита стали первым дуэтом матери и дочери в финале «Мисс Англии» за 97-летнюю историю конкурса. Девушка призналась, что именно мать убедила ее участвовать в конкурсах красоты. По словам Вики, она часто выходила на сцену, но наблюдать за успехами дочери ей гораздо приятнее. «Я горжусь, что она делает то же самое, что и я когда-то», — отметила женщина.

Впервые Табита показала себя на «Мисс Чешир», после чего попала на «Мисс Великобритания». Там она выиграла по голосованию зрителей. После Табита получила титул «Мисс Блэкпул». В 1984 году тот же титул носила ее мать.

Ранее сообщалось, что победительницу конкурса красоты «Мисс Шотландия — 2022» лишили титула за пьяную драку с двумя охранниками во время соревнования по регби. Она выкрикнула одному из них расистское оскорбление в лицо и укусила за руку.

