Россияне стали больше тратить на подготовку детей к школе

СберСеллер: Треть россиян заявила об увеличении трат на подготовку детей к школе

Треть россиян заявила об увеличении трат на подготовку детей к школе. Об этом заявили аналитики СберСеллер (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился в городах численностью более 100 тысяч человек по всей территории страны. Его участниками стали родители в возрасте 25-60 лет с детьми 6-18 лет.

Каждый третий респондент (34 процента) заявил, что стал больше тратить на покупку школьных товаров за последние два-три года. Самые высокие траты — в крупных городах. Так, например, москвичи тратят на эти цели от 11 до 50 тысяч рублей. В городах-миллионниках преимущественно расходуют на сборы в школу до 30 тысяч рублей, а в средних и малых населенных пунктах — до 20 тысяч рублей.

Самыми «затратными» оказались дети до 12 и подростки 16-18 лет. Для первых часто покупают мебель для обустройства рабочего места, развивающие игрушки, аксессуары и другие товары. Для вторых — учебники и дополнительную литературу. Среди родителей подростков 13-15 лет на увеличение финансовой нагрузки пожаловались только 17 процентов опрошенных. Для школьников этой категории снижается потребность в мелких товарах, однако растет потребность в смартфонах, ноутбуках или планшетах.

Сильнее всего расходуют семейный бюджет базовые покупки: большинство родителей ежегодно покупают обувь и канцтовары (88 и 86 процентов соответственно) и одежду (77 процентов).

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» ранее предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе. Они заявили, что россияне ежегодно тратят значительные суммы денег на покупку товаров для школы. Для средней семьи, где работают оба родителя, эти расходы могут достигать порядка трети месячного дохода. Неполным и малообеспеченным семьям сборы обходятся гораздо тяжелее.