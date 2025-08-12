Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на покупку товаров для школы

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Алексей Нечаев и Александр Демин предложили министру финансов Антону Силуанову ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии заявили, что россияне ежегодно тратят значительные суммы денег на покупку товаров для школы. Для средней семьи, где работают оба родителя, эти расходы могут достигать порядка трети месячного дохода. Особенно тяжело приходится неполным и малообеспеченным семьям.

«Прошу рассмотреть возможность введения социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет», — пишут в обращении к главе Минфина.

Как ранее показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти треть россиян из тех, кто стремится оформить налоговые вычеты, не доводят этот процесс до конца. Гражданам не хватает терпения на все бюрократические процедуры, которые надо пройти, чтобы получить вычет. Однако 47 процентов смогли вернуть часть уплаченных налогов. При этом 22 процента даже не знали, что имеют такую возможность.