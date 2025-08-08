Экономика
07:26, 8 августа 2025Экономика

Россиянам не хватило терпения на налоговые вычеты

«Выберу.ру»: 34 % процентам граждан не хватило терпения на налоговый вычет
Кирилл Луцюк

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Почти треть россиян из числа тех, кто стремится оформить налоговые вычеты, не доводят этот процесс до конца. Это выяснили организаторы опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Их процитировало ТАСС.

Оказалось, что этим 34 процентам граждан не хватило терпения на все бюрократические процедуры, которые надо пройти, чтобы получить вычет. Однако 47 процентов смогли вернуть часть уплаченных налогов. При этом 22 процента даже не знали, что имеют такую возможность.

Имущественные вычеты оказались самой популярной категорией. Их оформляли 63 процента получателей. Еще 26 процентов пришлось на социальные вычеты, а 11 процентов — на инвестиционные налоговые.

По мнению сенатора Айрата Гибатлинова в России можно было установить вычет, предполагающий возврат средств за аренду жилья. Он напомнил, что тогда молодые семьи смогут быстрее накопить на собственную жилплощадь в условиях, когда съемные квартиры оказываются очень дорогими, а доступность ипотечных программ — ограничена.

