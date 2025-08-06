Сенатор Гибатдинов: В России стоит ввести налоговый вычет за аренду жилья

Для россиян придумали новый налоговый вычет в сфере жилья — в Совфеде предложили дать возможность гражданам вернуть часть средств за аренду недвижимости. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов, пишет NEWS.ru.

По словам автора инициативы, мера поможет молодым семьям быстрее накопить на собственное жилье. «Подобная льгота актуальна особенно сейчас — в условиях, когда молодые семьи все чаще вынуждены снимать жилье из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ», — пояснил Гибатдинов и добавил, что возможность вернуть часть средств снизит финансовую нагрузку и повысит качество жизни россиян.

Сенатор предлагает предоставлять вычет за аренду жилья не дороже 70 тысяч рублей или порога по региону — это поможет избежать мошенничества. Кроме того, для арендаторов жилье должно быть единственным по месту фактического проживания. А еще они должны иметь в этой квартире временную регистрацию и подтвердить факт оплаты документами.

«В целом эта норма может стать позитивным стимулом для экономики и выведет рынок аренды из серой зоны, ведь арендодателям и арендаторам станет выгодно оформлять официальные договоры и проводить платежи в безналичной форме», — заключил Гибатдинов.

Ранее россиянам рассказали о возможности оформить налоговый вычет на лечение и покупку лекарств. При этом вернуть часть средств можно не только на свое лечение, но и на лечение своих родителей, детей, супруга или супруги.