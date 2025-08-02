Россиянам рассказали о возможности сэкономить на лечении и лекарствах

Эксперт Балынин: Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и лекарства

Россияне имеют право на налоговый вычет за лечение и покупку лекарств. О возможности сэкономить рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин, пишет «Прайм».

При этом вернуть часть средств можно не только на лечение себя, но и своих родителей, детей, супруга или супруги. Помимо этого, можно получить налоговый вычет за рецептурные лекарства и и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, уточнил эксперт.

Максимально можно получить обратно до 19,5 тысячи рублей. «Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России», — рассказал Балынин.

Ранее россиянам напомнили о праве на налоговый вычет за ремонт при покупке жилья в новостройке без отделки.

