Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 2 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности сэкономить на лечении и лекарствах

Эксперт Балынин: Россияне могут получить налоговый вычет за лечение и лекарства
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom  

Россияне имеют право на налоговый вычет за лечение и покупку лекарств. О возможности сэкономить рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин, пишет «Прайм».

При этом вернуть часть средств можно не только на лечение себя, но и своих родителей, детей, супруга или супруги. Помимо этого, можно получить налоговый вычет за рецептурные лекарства и и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, уточнил эксперт.

Максимально можно получить обратно до 19,5 тысячи рублей. «Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России», — рассказал Балынин.

Ранее россиянам напомнили о праве на налоговый вычет за ремонт при покупке жилья в новостройке без отделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на новый план США по Украине

    Значение упомянутых Трампом атомных подлодок объяснили

    Мошенники придумали новую схему взлома «Госуслуг»

    В Казахстане задержали замминистра транспорта

    Российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы

    Кардиолог назвал опасные сигналы проблем с сердцем

    Стал известен состав оборонявших Александро-Калиново в ДНР войск ВСУ

    Россиянам рассказали о возможности сэкономить на лечении и лекарствах

    В Петербурге скончался срочник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости