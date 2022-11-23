Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:25, 23 ноября 2022Культура

Концерт МакSим в Вологде отменили из-за состояния здоровья певицы

Концерт певицы МакSим в Вологде отменили из-за ухудшения здоровья певицы

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Концерт российской певицы МакSим 22 ноября в Вологде был отменен из-за ухудшения здоровья певицы. Об этом сообщается на официальной страницы исполнительницы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Менеджеры артистки принесли извинения за доставленные негативные эмоции. «К сожалению, мы вынуждены отменить сегодняшний концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья артистки и по настоянию врачей. Приносим извинения за доставленные негативные эмоции», — было сказано в сообщении, выставленном в сторис.

Представители МакSим уточнили, что возврат билетов может быть совершен по месту их приобретения.

В июне этого года во время концерта МакSим в Екатеринбурге на нее напала фанатка. Поклонница поднялась на сцену, чтобы обнять певицу. За ней тут же выбежал охранник, но женщина схватила исполнительницу за руку и потянула за собой. В результате артистка упала.

Ранее представитель МакSим опровергла новость о ее беременности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине
Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование дочери и торговлю порно
Полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.