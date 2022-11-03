Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:03, 3 ноября 2022Культура

Представитель МакSим опровергла новость о ее беременности

Представитель МакSим назвала новость о третьей беременности певицы бредом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Менеджер 39-летней российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская опровергла новость о ее беременности. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее источники портала Star News сообщили о том, что исполнительница находится в положении и ждет третьего ребенка. Менеджер МакSим назвала информацию о пополнении в семье певицы «бредом».

Артистка воспитывает двоих дочерей, 13-летнюю Александру от звукорежиссера Алексея Луговцова и 8-летнюю Марию от предпринимателя Антона Петрова.

В июне этого года во время концерта МакSим в Екатеринбурге на нее напала фанатка. Поклонница поднялась на сцену, чтобы обнять певицу. За ней тут же выбежал охранник, но женщина схватила исполнительницу за руку и потянула за собой. В результате артистка упала.

Ранее стало известно, что бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина беременна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ не нашло «грязную бомбу» на Украине
Один из крупнейших турецких банков резко ужесточил правила для россиян
Мужчина случайно наткнулся на пляже на самую ядовитую рыбу в мире
Nokia представила дешевую раскладушку с двумя экранами
Назван сменщик генерала Лапина
На Украине начали искать альтернативу Starlink
В Херсонской области полицейские обнаружили тайники ВСУ
«Желтый» уровень погодной опасности объявили на праздничные дни в Подмосковье
Харламову подобрали замену в Comedy Club
Назван простой способ продлить жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.