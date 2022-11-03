Экс-солистка «Тату» Лена Катина родит второго ребенка

Super: бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина беременна

38-летняя российская исполнительница и бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина беременна. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник.

По информации издания, певица родит в июле следующего года в клинике при ММА им.Сеченова. По словам источника, экс-солистка «Тату» очень хочет дочку, имя которой уже выбрала.

Исполнительница уже воспитывает семилетнего сына Александра от первого супруга, рок-музыканта Сашо Кузмановича, в браке с которым она состояла с 2013-го по 2019 год.

Для ее второго мужа, 40-летнего предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, это будет первый ребенок.

О свадьбе Лены Катиной со вторым супругом стало известно летом этого года.

В начале сентября группа «Тату» впервые после воссоединения выступила с концертом в Минске.

Ранее 48-летняя американская актриса Хилари Суэнк, известная по картинам «Малышка на миллион» и «Парни не плачут», рассказала, что ожидает двойняшек.