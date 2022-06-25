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Фанатка напала на МакSим во время концерта

Фанатка напала на МакSим во время концерта певицы в Екатеринбурге

Фанатка напала на российскую поп-певицу МакSим во время концерта в Екатеринбурге «Ночь музыки». Видео публикует Telegram-канал Shot.

По информации медиа, артистка успела исполнить три первых трека. Во время песни «Мой рай» поклонница поднялась на сцену, чтобы обнять МакSим. За ней тут же выбежал охранник, но женщина схватила исполнительницу за руку и потянула за собой. В результате певица упала.

На кадрах видно, как артистка прерывает выступление и осматривает свою руку. Охранники в это время выводят поклонницу за пределы площадки, а певица продолжает выступление.

Ранее о нападении во время концерта рассказала певица Ольга Бузова. По ее словам, инциденты, из-за которых ее жизнь подвергалась опасности, случались неоднократно. «В начале моей сольной карьеры я вышла на сцену, и вышел мужчина, который на меня напал. Я получила травму. У меня была разбита губа», — вспомнила Бузова. Она добавила, что после концертов поклонники бросались под ее автомобиль и ей в этот момент было страшно.

Марина Совина
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