Диетолог назвала суточную норму потребления клубники и черешни

Диетолог Королева: суточный максимум сезонных клубники и черешни составляет 500 граммов

Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева назвала суточную норму потребления клубники и черешни в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, суточный максимум сезонных клубники и черешни — 500 граммов. Она также порекомендовала есть ягоды до обеда. «Лучше в качестве перекусов или перед основными приемами пищи, но не вечером», — подчеркнула она.

Специалист отметила, что клубника и черешня очень полезны благодаря витаминам и клетчатке, однако они содержат много калорий.

Королева сообщила, что из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови, эти ягоды стоит есть днем, когда человек активен и с большей вероятностью «утилизирует» лишнюю глюкозу.

Также специалист сообщила, что при синдроме раздраженного кишечника вишня и черешня могут спровоцировать вздутие. В таких случаях она посоветовала отдавать предпочтение чернике, голубике, малине и клубнике. По ее словам, эти ягоды не ферментируются микробиотой и не вызывают дискомфорта в ЖКТ.

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