Психолог объяснил причину переедания на нервной почве

Психолог Риккардо Граве рассказал, что негативные эмоции могут спровоцировать РПП

Психолог и заведующий отделением расстройств пищевого поведения в больнице Вилла Гарда в Италии Риккардо Далле Граве рассказал, как негативные эмоции, например, гнев или тревога, могут спровоцировать переедание на нервной почве. В статье для Psychology Today он объяснил, как неумение проживать эмоции может привести к расстройству пищевого поведения (РПП).

Психолог отметил, что волнительные события и эмоции могут изменить привычную модель питания человека и спровоцировать РПП. Так, при тревожных ситуациях в жизни многие люди едят больше, чем нужно, чтобы пережить тяжелые чувства. «Эпизоды переедания могут отвлечь внимание от неблагоприятных событий и проблем, вызывающих тревогу, и смягчить интенсивные и невыносимые эмоциональные состояния», — объяснил Граве.

В таком случае он советует лечить переедание не с помощью голода или ограничений, а работая с настроением и эмоциями. Граве выделил основные триггеры, восприятие которых нужно поменять человеку с подобной проблемой. К первой группе причин психолог относит изменение веса или физической формы. Так, если человек постоянно критически смотрит на фигуру в зеркале или часто взвешивается, он может грустить и тревожиться из-за этого и, как следствие, переедать.

Кроме того, психолог рекомендует поработать над восприятием плохих событий в целом. По его словам, выговор на работе или неудача в соревнованиях не должны становиться причиной переедания. Граве объяснил, что люди часто не умеют проживать чувства здоровыми способами, а потому используют еду как источник для самоуспокоения.

Если эпизоды переедания после стрессовых событий повторяются, Граве советует обратиться к психотерапевту, который работает в когнитивно-поведенческой подходе. Помимо этого он рекомендует временно снять все диетические ограничения и питаться регулярно, чтобы начать относиться к еде просто как к источнику энергии, а не как к утешению и награде.

Ранее психолог назвал способ понять себя и повысить самооценку. Для этого он советует задать себе ряд необычных вопросов, например, выделить самые яркие аспекты своей личности.