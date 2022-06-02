Психолог назвал способ понять себя

Психолог Левандовски советует назвать пять любимых вещей, чтобы лучше понять себя

Психолог и кандидат наук Гэри Левандовски назвал эффективный способ, который позволит лучше понять себя. В статье для Psychology Today он объяснил, как с помощью психологической техники определиться с планами на жизнь и повысить самооценку.

Психолог приводит в пример знаменитую технику из тридцати шести вопросов, которые стоит задать на свидании, чтобы собеседник влюбился. «С моим коллегой мы специализируемся на изучении я-концепции, и хотели разработать аналогичный набор вопросов, чтобы облегчить самопознание и помочь понять себя», — сообщил Левандовски.

В его методике несколько блоков с заданиями, над которыми психолог советует основательно поразмышлять для понимания своей личности. Первая часть направлена на самопознание. Эксперт рекомендует человеку выписать пять прилагательных, а также по пять его социальных ролей, способностей, любимых вещей, важных событий в его жизни.

Второй комплекс вопросов помогает понять истинность перечисленных характеристик. Здесь Левандовски выделил следующие вопросы: «Когда вы думаете о себе, какие аспекты личности вам кажутся ярче всего?» «Как то, что вы транслируете миру, соответствует вашей личности на самом деле?» и «Каковы три ваших самых важных личностных качества, которые могут принести вам пользу в будущем?» Кроме того, эксперт советует вспомнить три случая, когда человек оставался верен своим убеждениям, несмотря на давление извне, а затем сравнить ответы первого и второго блока. «Противоречат ли какие-либо из этих качеств тому, кем вы себя считаете? Если да, то как вы можете быть более последовательным?» — добавил он.

Третий блок связан с определением самооценки. Психолог советует назвать три достоинства, три качества, которыми гордится человек, а также три самых больших достижения в его жизни. Вопросы следующей части помогут заново познакомиться с собой. Для этого специалист советует перечислить три занятия, которые нравятся человеку, но у него не хватает на них времени и вспомнить, каким он мечтал стать после окончания школы. Если идей нет, то Левандовски рекомендует пролистать фотоальбомы и журналы из прошлого.

Чтобы определиться с планами на будущее, психолог советует выписать три интересных занятия, которые человек мечтал бы попробовать, а также три места, в которых хотел бы побывать. Ответы на эти вопросы, по словам психолога, помогут углубиться в самопознание и получить более ясное представление о желаемом будущем.

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