Психолог назвала привычки несчастных людей

Психолог Москвина заявила, что неумение говорить «нет» лишает человека счастья

Клинический психолог и коуч Алена Москвина рассказала россиянам о привычках, которые лишают их счастья. В интервью для «Доктор Питер» она назвала вредные ежедневные практики, среди которых выделила игнорирование усталости, отказ от помощи со стороны других и неумение говорить «нет».

Психолог отмечает, что многие привычки забирают энергию и портят настроение. Первая из них — задерживаться допоздна на работе, таким образом лишаясь времени для личных дел и отношений. Из этого, по ее словам, вытекает главная проблема всех несчастных людей — недостаток отдыха. «Сейчас есть определенная тенденция: либо ты эффективный, либо аутсайдер. Никому, конечно, не хочется быть среди вторых, поэтому человек старается заполнить каждую минутку чем-то полезным», — заявляет она и советует уделять хотя бы час в день на восстановление сил.

Еще одна плохая привычка — игнорирование усталости и плохого самочувствия. «Многие действуют из принципа "пока не упал — все нормально". Но вам не обязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе», — иронично объясняет психолог. Кроме того, стремление «взваливать все на свои плечи», отказываться от помощи и не идти на примирение в конфликтных ситуациях, по словам эксперта, также лишают человека радостей жизни.

Москвина отмечает, что неумение говорить «нет» на неудобные предложения и игнорирование своих потребностей в угоду работе также плачевно сказываются на настроении человека. «Это касается режима дня и сна, режима питания, поддержания водного баланса в организме, прогулок на свежем воздухе, посильной физической активности, посещений врачей-специалистов», — объяснила эксперт и посоветовала обращать больше внимания на свой организм.

Среди прочих вредных ежедневных действий Москвина выделила привычку просыпаться и засыпать с телефоном, которая мешает мозгу отдыхать, а также манеру оставлять бардак вокруг себя. «Беспорядок копится, и приступать к наведению чистоты все сложнее и сложнее — это превращается в пресловутый снежный ком. И да, расхожая фраза "беспорядок в доме — беспорядок в мыслях и душе" действительно верна», — заключила Москвина.

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