Врачи посоветовали россиянам способ избавиться от стресса

Врач Андрей Кондрахин: физические упражнения снижают уровень гормона стресса

Врач Андрей Кондрахин и терапевт Ольга Лушникова посоветовали россиянам физическую активность как способ сохранить бодрость и избавиться от стресса. В интервью для «Лента.ру» они объяснили, какими видами спорта лучше заниматься и как ходьба снижает уровень гормонов стресса.

Врач Андрей Кондрахин утверждает, что регулярная активность важна не только для физического, но и для психического здоровья. Врач уверен, что упражнения помогают избавляться от перенапряжения и придают сил, поскольку позволяют сменить вид деятельности. «Отдыхая, нужно менять образ действий и мыслей. Допустим, если вы занимаетесь интеллектуальной деятельностью, то нужно менять деятельность на физическую», — отметил он и посоветовал чаще переключаться на спортивные упражнения.

«Это может быть плавание, велосипед, бег, тем более, что сейчас есть такая возможность», — заявил врач и объяснил, что заставлять себя заниматься спортом не нужно. «Но это нужно делать это с удовольствием, а не заставлять себя. Специально выделите себе время, делайте регулярно, и через сорок дней вы втянетесь», — отметил он. Кондрахин также сообщил, что из-за стресса повышается гормон стресса кортизол, а легкая зарядка и ходьба снижает его уровень. «Например, если начальник поругал, то лучшим средством будет пройтись по лестнице», — иронично подчеркнул врач.

Врач-диетолог Ольга Лушникова согласилась с коллегой, что физическая активность поможет чувствовать себя лучше, особенно тем, кто жалуется на постоянную усталость. Она позвала выполнять упражнения в первой половине дня, чтобы настроить гормональную систему. «Желательно выполнять легкую гимнастику после пробуждения, чтобы войти в тонус, а также чтобы начинали выделяться "правильные" гормоны», — объяснила она и сообщила, что вечером лучше выбирать спокойные прогулки без интенсивных нагрузок.

До этого диетолог посоветовала завтрак для мужского здоровья. По ее словам, омлет с томатами на завтрак повышает подвижность сперматозоидов.