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Диетолог посоветовала завтрак для мужского здоровья

Диетолог Дианова посоветовала есть омлет с томатами на завтрак для мужского здоровья

Фото: James Harris / Unsplash

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, из каких продуктов должен состоять полезный для здоровья завтрак. В интервью для радио Sputnik она объяснила, чем должны отличаться мужской и женский завтраки, а также посоветовала, как правильно сочетать продукты.

Диетолог отмечает, что завтрак — самый важный прием пищи для человека, поэтому важно сделать его сбалансированным по всем нутриентам, то есть белкам, жирам и углеводам. Одним из доступных и полезных вариантов, который выделяет диетолог — это сочетание из яиц, хлеба и овощей. «Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый, а серый или ржаной», — добавила Дианова.

Особенно полезным для мужчин будет омлет с тушеными томатами, который, по словам врача, благоприятно влияет на функцию предстательной железы, повышает подвижность сперматозоидов за счет ликопина, который содержится в тушеных помидорах. Также, по словам диетолога, в завтрак нужно включать клетчатку, например, в виде овощей и салатов. «К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста и так далее. Такое сочетание будет идеальным и не очень дорогим завтраком. Его можно повторять несколько раз в неделю, чередуя с другими», — заявила диетолог.

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Другим, не менее полезным завтраком станет овсяная каша. Чтобы чувство сытости после овсянки сохранялась дольше, диетолог советует дополнять ее продуктами, содержащими белки и жиры. Например, к каше можно добавить любой полезный белково-жировой продукт: две чайные ложки урбеча или кусочек сыра. «Женщинам достаточно 20-30 граммов, мужчинам можно до 50 граммов сыра, в зависимости от массы тела. Могут быть и другие варианты каши. Это будет гармоничный завтрак из недорогих продуктов», — дополнила врач.

Как вариант «ленивого» завтрака, Дианова предлагает мюсли, однако советует обращать внимание на состав при покупке. «Нужно выбирать наборы с добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить молоком, йогуртом, добавить яйцо и кусок сыра, а также банан в качестве клетчатки. Это может быть ленивый завтрак — для разнообразия. А вот хлопья, особенно глазированные, я категорически не рекомендую употреблять на регулярной основе, потому что они быстрее вызывают повторное чувство голода и повышают уровень глюкозы в крови», — заключила Дианова.

До этого врач объяснил неожиданную пользу вегетарианства для здоровья и планеты. По его словам, сторонники растительного питания меньше страдают от хронических заболеваний и легче избавляются от лишних килограммов.

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Елена Матвиенко
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