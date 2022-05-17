Врач объяснил неожиданную пользу вегетарианства для здоровья и планеты

Врач Мохтар: вегетарианцы меньше страдают от хронических заболеваний

Практикующий врач в области функциональной медицины Датук Ашкин Мохтар из Индии объяснил неожиданную пользу вегетарианства для здоровья и состояния планеты в статье для TheStar. По его словам, вегетарианцы меньше страдают от хронических заболеваний, поэтому он посоветовал всем переходить на растительное питание.

Мохтар сообщил, что существует два основных принципа любых вегетарианских диет и систем питания — это употребление растительной пищи, цельных и нерафинированных продуктов, а также полное исключение яиц, мяса, молока и даже меда. Он перечислил несколько преимуществ таких ограничений, которые могут замотивировать убежденных мясоедов перейти на новое для себя питание.

По его словам, человеку на растительной диете становится легче похудеть или поддерживать вес. «Те, кто придерживается растительной диеты, как правило, стройнее тех, кто этого не делает, и на этой диете легко сбросить вес и сохранить его без подсчета калорий», — объясняет эксперт. Растительные продукты содержат мало калорий, а значит, объясняет врач, ограничивать себя в порциях не нужно.

Мохтар добавил, что употребление сыра, мяса и молочных продуктов может провоцировать воспалительные процессы в организме, а также способствует инсульту и атеросклерозу. В некоторых случаях, перейдя на растительное питание, можно предотвратить или остановить хронические заболевания, а также улучшить функции печени и почек, дополнил эксперт.

Мохтар убежден, что белок из мяса не делает человека сильнее или стройнее и его легко можно заменить на растительный. Питание, в котором слишком много продуктов животного происхождения, по словам эксперта, разрушает микробиом кишечника. «Диеты, которые слишком сосредоточены на мясе, молочных продуктах и ​​яйцах, могут способствовать росту вещества, которое превращается в токсичный продукт, известный как триметиламиноксид (ТМАО). Это вещество способствует образованию холестериновых бляшек в наших кровеносных сосудах», — объяснил он.

Кроме преимуществ, связанных с личным здоровьем, Мохтар отмечает, что вегетарианство поможет уменьшить экологический след, так как животноводство наносит огромный ущерб планете. «Животноводство является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов. Например, в США для производства всего одного фунта (0,45 килограмма) говядины требуется около двух тысяч галлонов (9,1 литра) воды», — заключил он.

Ранее диетолог назвала мешающие похудению напитки. Она объяснила, что полезные с виду смузи и соки только способствуют набору лишних килограммов.