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Диетолог назвала мешающие похудению напитки

Daily Express: диетолог Рейчел Кларксон назвала сок и смузи мешающими похудению напитками

Фото: Pexels

Диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. Ее слова приводит Daily Express.

Кларксон объяснила, что для похудения важен не только дефицит калорий, но и количество углеводов, жиров и белков, которые употребляет человек. При этом необходимо учитывать состав не только еды, но и напитков, поскольку в них может содержаться много сахара.

Диетолог предложила обратить внимание на фруктовый сок, одна бутылочка которого содержит столько же сахара, сколько шоколадный батончик. Также Кларксон отметила, что смузи, считающиеся диетическим напитком, могут навредить фигуре, если в них слишком много углеводов. Она посоветовала контролировать количество фруктов в напитке, добавлять в него белок и полезные жиры.

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Большое количество калорий поступает в организм и с алкоголем, поэтому нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение наименее калорийным спиртным напиткам и употреблять их в небольшом количестве. Самыми калорийными Кларксон считает пиво и сладкие коктейли.

По мнению специалистки, потенциально опасными для фигуры могут оказаться и протеиновые коктейли, которые пьют, чтобы восполнить нехватку белка. Чтобы избежать проблем, нужно выбирать качественный протеиновый порошок, в котором нет переизбытка сахара.

Ранее сообщалось, что турецкий диетолог Пакизе Гизем Акгюль рассказала, какой чай наиболее полезен для здоровья. По словам эксперта, в отличие от черного чая, зеленый помогает укрепить иммунитет, предотвратить ожирение, регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

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Евгения Черкасова
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